Com Hollywood parada, Bruna Marquezine assume nova função em set

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao fazer uma pausa forçada na iniciante carreira internacional, envolvida que está com a greve de atores e roteiristas em Hollywood e impedida inclusive de divulgar o longa Besouro Azul, Bruna Marquezine, 28 anos, voltou-se para o mercado brasileiro. E deu de experimentar novas funções — além de atuar, ela produz e codirige a série Amor da Minha Vida, comédia romântica da Star+ com previsão de estreia para 2024. “Nunca tinha sentido tanta exaustão, mas estou gostando de mandar no set”, diz. No enredo, sua personagem experimenta o peso do amadurecimento às vésperas dos 30. “É uma idade tensa, você se vê pressionado para estar com a vida toda organizada”, desabafa a atriz, que, mais jovem, imaginava a essa altura já estar com filhos. Agora, nem pensa nisso. “Tudo acontece no tempo certo. Os 30 são os novos 20”, filosofa.

Publicado em VEJA de 15 de setembro de 2023, edição nº 2859