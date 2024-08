Coldplay aceita convite de Lula e fará show no Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A banda britânica Coldplay está confirmada para a abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro de 2025. O Governo do estado estaria em negociação com o conjunto desde o ano passado, segundo o jornal O Liberal. O show deve ser anunciado oficialmente pelo governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), em um evento em Nova York, no final de setembro. A apresentação será no Estádio Mangueirão e deverá ocorrer dias antes do início da COP 30, que acontece de 10 a 21 de novembro. O convite oficial foi feito em março de 2023 pelo presidente Lula, durante um encontro com o vocalista Chris Martin, quando a banda fez shows pelo Brasil. Na época, Chris também se encontrou com Barbalho. A convocação não é por acaso, já que o grupo é engajado com a pauta ambiental. Eles investem em biocombustível, tecnologia e materiais reutilizáveis para realizar turnê mais sustentável.