COB faz referência a ‘evangélicos’ ao citar uniforme dos atletas

Após uma série de críticas ao uniforme que a delegação brasileira usará nas cerimônias de abertura e encerramento da Olimpíada de Paris, que inicia nesta sexta-feira, 26, o perfil oficial do Comitê Olímpico do Brasil (COB) resolveu entrar na brincadeira. Um dos comentários mais marcantes sobre os trajes do Time Brasil, nas redes sociais, é a comparação com a moda evangélica. No X, a página do COB usou desse ponto para fazer uma referência aos religiosos. “Time completo! Já estamos devidamente trajados para atrair muitas bênçãos na abertura de Paris 2024. Vem, Senhor, trazendo a dádiva da medalha!”, escreveu o perfil. Nos comentários, os usuários também fizeram a conexão com a religião. “Amém irmãos. A igreja glorifica de pé”, disse um. “Aleluia irmãos! O Glória! Equipe ungida! Os varões e varoas prontas!”, escreveu outro.