Claudio Gabriel, o ‘dono do pix’ de Terra e Paixão, assume traições

Até então ator de esporádicos papéis secundários na TV, Claudio Gabriel, 53 anos, tem experimentado momentos de fama em Terra e Paixão, a novela global das 9. No folhetim, ele dá vida ao conservador Tadeu, que trai a mulher num site de conteúdo adulto com “rainha Delícia”, interpretada por Tatá Werneck. Ao contrário do personagem, porém, diz que nunca navegou nesse universo virtual e que toda a sua inspiração vem da observação das ruas. “Tadeu representa uma parcela hipócrita da população, fanática na religião, mas que fala uma coisa e faz outra”, dispara, revelando, ele próprio, hoje casado com a diretora Isabel Cavalcanti, já ter cometido traições em antigas relações. “Na vida a gente passa por muitas experiências, nem sempre boas. Procuro a cada dia ser o mais transparente possível”, garante.

Publicado em VEJA de 5 de janeiro de 2024, edição nº 2874