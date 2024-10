Claudio Castro manda expulsar torcedores do Peñarol após baderna no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com clima quente para a partida da semifinal da Libertadores entre o Botafogo e o Peñarol no Maracanã, nesta quarta-feira, 23, diversos torcedores do time do Uruguai estiveram em um confronto direto entre a Polícia Militar na orla do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Em resposta, o governador Claudio Castro afirmou que vai expulsar os envolvidos – até o momento os 200 torcedores foram detidos. A confusão começou após um uruguaio ser pego furtando um celular em uma padaria. Em meio ao caos, comerciantes foram saqueados, mesas e cadeiras de quiosques foram destruídas e paus de barracas foram usados como armas. A cena deixou um rastro de destruição e até obrigou a Avenida Lúcio Costa fechar.