Cláudia Abreu faz peça feminista e fala de fase solteira

Enquanto uma leva crescente de colegas debanda para o strea­ming, Cláudia Abreu, 53 anos, segue firme e operante no rol cada vez mais minguado de quadros fixos da Globo, onde agita a bandeira do velho e bom folhetim. “É importante no Brasil, onde nem todos podem pagar por streaming, teatro e cinema, que se faça novela de qualidade para honrar o público”, defende ela, que, à espera de ser escalada para alguma produção na emissora, roda o país com a peça solo Virginia, sobre a escritora britânica Virginia Woolf, inspiradora das feministas no século XX. Separada desde 2022 do cineasta José Henrique Fonseca, com quem ficou 25 anos, a atriz diz que tem gostado da fase sozinha, nos palcos e na vida. “Há esse tabu da solitude, mas conseguir ser uma boa companhia para mim mesma é uma grande libertação”, garante.

Publicado em VEJA de 24 de novembro de 2023, edição nº 2869