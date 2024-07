Clara Buarque integra projeto de resgate musical dos anos 1960 e 1970

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

“Por que pensaram em mim?”. Foi o que veio à cabeça de Clara Buarque quando recebeu o convite para regravar Acorrentado, de Sueli Costa, para Os ímpares, programa de releituras de álbuns preteridos dos anos 1960 e 1970 do canal Curta!, dirigido por Henrique Alqualo e Isis Mello. A cantora e atriz mergulhou no universo do ícone da bossa nova, chegou ao set acompanhada pela prima flautista, Lia Buarque, e deu um show. “Foi um desafio, era uma música difícil. Me joguei sem pensar em nada e fiquei muito feliz com o resultado”, conta a artista, que se prepara para gravar um single com o amigo Tom Veloso, um dos filhos de Caetano.

Filha de Carlinhos Brown e neta de Chico Buarque e Marieta Severo, aliás, Clara sabe das suas raízes. “Sou a mistura do Rio com a Bahia, do MPB com a Axé Music, tenho todas essas referências em mim. Só descobri que não era baiana aos 13 anos” diz ela, que nasceu em solo carioca, mas cresceu em Salvador. Os Ímpares, com previsão de estreia para começo do ano que vem, traz outros nomes da música brasileira, tais como Xande de Pilares, Roberta Sá, BNegão, Otto, Chico Brown e Lan Lahn.