Clara Buarque explica ausência do avô Chico Buarque no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Carla Buarque, 25 anos, chegou no Rock in Rio nesta sexta-feira, 20, animada para curtir o Dia Delas. Neta de Marieta Severo e Chico Buarque a atriz trabalha em um single com Tom Veloso, filho de Caetano. Nesta edição, o festival que comemora a 40ª edição com um dia exclusivo para artistas nacionais, no entanto, seu avô não está escalado para line up. Perguntada pela coluna GENTE, Clara foi sucinta e disse que Chico não gosta de grandes eventos. “Ele não gosta muito de festival”, revelou.