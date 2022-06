Cineasta Guarani Kaiowá denuncia genocídio de indígenas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cineasta da etnia Guarani Kaiowá, Jhonn Nara Gomes, que participa com um filme na 17º Cine Ouro Preto (CINEOP), denuncia que o confronto entre jovens indígenas Guarani Kaiowá e a PM resultou em três mortes, três desaparecidos (uma criança, uma mulher e um homem) e seis feridos. Segundo Jhonn Nara, essa informação foi repassada na noite de sexta-feira, 24, no Grupo dos Caciques pelo whatsapp. “A Polícia Militar do Mato Grosso do Sul não tem ordem judicial de reintegração de posse e foram até o local de retomada do território dos Guarani Kaiowá, assim, do nada”, disse ela, a respeito da segunda maior reserva do Mato Grosso do Sul, com uma população de quase 10 mil indígenas. A ação de retomada foi realizada na quinta, 23.

Seus parentes vivem na aldeia Amambai, vizinha onde ela vive, a aldeia Guairivy. A área demarcada no documento em posse dos povos originários Guarani Kaiowá tem mais de três mil hectares de reserva – mas apenas mil hectares” estão sob posse da comunidade localizada no município de Amambai (MS).