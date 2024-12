Cinco tentativas de João Emanuel Carneiro para salvar ‘Mania de Você’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A tensão envolvendo a baixa audiência de Mania de Você, novela que ocupa o horário mais nobre da televisão aberta, já fez com que João Emanuel Carneiro reavaliasse o rumo da trama algumas vezes. A cada pesquisa divulgada, novas estratégias são implementadas para salvar o folhetim. A coluna GENTE reuniu cinco alterações que já foram realizadas na produção da TV Globo. Confira:

Núcleo cômico. Nos fóruns de rotina com o público, os diretores de Mania de Você identificaram que os telespectadores estavam gostando do grupo da comédia, composto por Thalita Carauta (Leidi), Mariana Ximenes (Ísis) e David Junior (Sirlei), e aumentaram seu tempo de tela. Além disso, novos personagens entraram em cena para intensificar a leveza na obra, como Gi Fernandes (Evelyn) e, mais recentemente, Magda Gomes (Marlete Treisoitão).

Carona. O sucesso de Alma Gêmea no Vale A Pena Ver de Novo fez a emissora inventar uma troca entre as produções. Nos intervalos da reprise, que elevou a audiência do horário, foi exibida uma chamada que mesclava cenas das duas novelas, com destaque para os vilões. “Será que a alma gêmea de da Cristina (Flávia Alessandra) pode estar na novela das nove?”, dizia a locutora, instigando as semelhanças entre a personagem e Mavi (Chay Suede). “Mania de deboche, mania de dar golpe. É ou não é um match perfeito?”

Segunda estreia. Em novembro, a Globo fez um “relançamento” da produção. Com longas chamadas nos intervalos de diferentes faixas, a emissora apresentava ao público a virada na trama. “A partir de segunda: nada será como antes”, destacava a propaganda. Na história, este foi o momento em que Viola (Gabz) perde tudo, após um golpe articulado por Luma (Ágatha Moreira) e Mavi. A ideia do autor era repetir a estratégia adotada em A Favorita (2008), outra obra sua. Só que, diferentemente da anterior, desta vez não colou.

Banho sensual. No início do mês, a produção explorou o lado sensual de Mavi. Em uma longa sequência, o vilão aparece só de cueca, fazendo exercícios físicos ao acordar, e logo depois no chuveiro. Enquanto o ator se banhava, as câmeras exibiam parte do seu corpo sem roupa. A cena agitou as redes sociais, porém o número de televisões ligadas permaneceu o mesmo.

Resgate de personagem. O autor trouxe de volta uma personagem que ficou esquecida lá na primeira fase da novela. Filipa (Joana de Verona), a portuguesa que teve uma relação com Rudá (Nicolas Prattes) quando este estava em Portugal, voltará ao Brasil e grávida. O plano foi bolado por Mavi, que quer separar o mocinho da sua amada Viola. As cenas vão ao ar a partir desta segunda-feira, 16. Resta saber se vai dar certo.

