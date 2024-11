Cinco polêmicas de Gabigol que irritaram torcedores do Flamengo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Minutos depois de o Flamengo conquistar o título da Copa do Brasil, no último domingo, 10, no jogo contra o Atlético-MG, Gabigol roubou os holofotes ao anunciar sua saída do clube no fim desta temporada. Dois dias depois, um comunicado oficial informava o afastamento do atacante do duelo de quarta-feira, 13, por uma suposta indisciplina nos bastidores. Rebeldia ou não, esta é mais uma polêmica envolvendo o jogador desde que chegou ao time rubro-negro. A coluna GENTE reuniu cinco controvérsias do atleta.

Cassino na pandemia. Em 2021, quando o mundo ainda lidava com a pandemia de Covid-19, Gabigol foi flagrado em um cassino clandestino em São Paulo, com cerca de 200 pessoas. Na época, a polícia afirmou que o jogador foi encontrado escondido embaixo de uma mesa.

Festa após eliminação. Em agosto de 2023, Gabigol fez uma festa de aniversário de 27 anos e deixou os torcedores do Flamengo revoltados. Isso porque o evento aconteceu logo após a eliminação do Rubro-Negro na Libertadores.

Suspensão por antidoping. Em março deste ano, o atacante foi suspenso por dois anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJ-AD) por tentativa de fraude no exame antidoping no Ninho do Urubu. No entanto, um mês depois Gabigol foi liberado para voltar aos campos.

Continua após a publicidade

Camisa do Corinthians. Em maio, viralizou uma foto de Gabigol vestindo uma camisa do Corinthians, durante comemoração em casa. Primeiro, a assessoria afirmou que a imagem havia sido manipulada, depois o próprio confessou a veracidade. Com o ato, o jogador perdeu a camisa 10 e teve que pagar multa de 10% do salário ao Flamengo.

Elogios à torcida corintiana. Em outra ocasião, Gabigol rasgou elogios à torcida do Corinthians, durante participação em um podcast. “Os caras cantam os 90 minutos. No jogo contra o Bahia, os caras estavam lá cantando na chuva e isso é muito f*”, comentou.