Cinco meses após fim de tutela, Britney Spears anuncia estar grávida

Livre da tutela do pai após treze anos tendo a vida totalmente controlada, a cantora Britney Spears, 40, está tirando a barriga da miséria — literalmente. Liberta das amarras pela Justiça, deliciou-se postando nas redes fotos sem roupa ou quase. Falou mal não só do pai, como da mãe e da irmã, que não se mexeram para ajudá-la. Ficou noiva do namorado de longa data, Sam Asghari — o que não lhe era permitido antes. Agora, a vingança das vinganças: em uma postagem no Twitter, informou estar grávida (no julgamento, contou que pediu e lhe foi negada a remoção de um DIU). “Emagreci tanto para a viagem a Maui e engordei tudo de novo. Pensei: “O que aconteceu com minha barriga?”. Meu marido falou: “Você está grávida de comida”. Fiz um teste e… Bem… Estou esperando um bebê”, escreveu ela, que é mãe de dois adolescentes.

Publicado em VEJA de 20 de abril de 2022, edição nº 2785