Cinco casais que comemoram o Dia dos Namorados pela primeira vez

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Sempre há uma primeira vez para o amor… E não serão poucos os famosos que vão comemorar um inédito Dia dos Namorados nesta sexta-feira, 12. Alguns precisam lidar com a distância e até com outro idioma na relação, enquanto outros conheceram o amor no trabalho e seguem grudados nas telas – e fora delas.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes. O casal foi visto pela primeira vez em novembro, no show da Dua Lipa. Desde então, nunca mais se desgrudou. O canadense passou a virada do ano no Brasil, ao lado da namorada, e o Carnaval, em Salvador. A atriz também costuma visitar Los Angeles, onde o cantor mora.

Iza e João Vitor Silva. Os rumores de que estavam juntos surgiu no final de 2025, mas foram se assumir apenas no Carnaval. O ator foi assistir de perto à amada como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, na Sapucaí, quando saiu o primeiro “clique” dos dois juntos. O casal não costuma publicar muito sobre os detalhes dos relacionamentos nas redes sociais, mas aparece juntos em vários eventos.

José Loreto e Fernanda Marques. Os atores se conheceram durante as gravações da cinebiografia do Chorão. José interpreta o cantor e a atriz, Graziella Gonçalves, ex-namorada do vocalista do Charlie Brown Jr.. Enquanto interpretavam o casal, a paixão falou mais alto e foi para fora dos estúdios de filmagem.

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Heloísa Pérrisé e Letícia Prisco. Assim como Loreto e Fernanda, as duas se apaixonaram nas gravações da segunda temporada da série de comédia Tem que Suar, do Globoplay. Os rumores que estavam juntas surgiu no começo do ano, mas foi só confirmado por Heloísa em novembro. A humorista afirmou que a fase é uma ”segunda adolescência”.

Paula Fernandes e Daniel Pereira. A cantora começou a namorar há poucos meses o piloto de avião. Conhecida por ter uma vida discreta, não posta muito sobre o namorado e foi apenas através de detalhes em postagens nas redes sociais, que o público começou a desconfiar do romance.

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