Cinco atores que são a grata revelação do ano

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A coluna selecionou cinco revelações artísticas dos palcos e das telas. O primeiro nome, que chamou atenção pela potência nas cenas, é o de Alice Carvalho. A atriz, de 27 anos, nasceu em Natal, no Rio Grande Norte, e se destacou no papel de Dinorah, irmã do protagonista Ubaldo (Allan Souza Lima) e uma das participantes do grupo de ‘novos cangaceiros’ em Cangaço Novo, do Prime Video. Pela atuação, ela já está escalada para viver a personagem Joaninha no remake de Renascer da TV Globo.

Outro nome que chamou a atenção, principalmente devido a um rebranding na carreira, é o de Eduardo Sterblitch. Ele começou na televisão dentro do programa Pânico na TV, em que fazia performances engraçadinhas. Mas em 2023, o ator, de 36 anos, estreou um personagem com alta carga dramática e contracenou com grandes nomes, como Adriana Esteves, na série Os Outros, do Globoplay. Fez um vilão de dar medo de esbarrar na rua. Além disso, ganhou os palcos protagonizando a versão brasileira do premiado musical Beetlejuice – cantando, encenando e se jogando no chão como um fantasma politicamente incorreto.

Nas novelas, Diego Martins, de 26 anos, que interpreta o garçom Kelvin do bar de Cândida (Susana Vieira) em Terra e Paixão, chama a atenção. Ao desenvolver um romance com Ramiro (Amaury Lorenzo), um dos capangas de Antônio La Selva (Tony Ramos), Diego tem recebido cada vez mais torcida do público e se sobressai nas redes sociais. Além de ator, ele também possui uma carreira consolidada como drag queen e cantor. O beijo do casal, ainda que tardiamente, deixou a audiência apaziguada.

Entre os novos nomes, um deles é o de Paulo Mendes. O carioca, de 19 anos, se destacou em 2023 pela versatilidade. No streaming, na série Os Outros, do Globoplay, ele interpretou o personagem Rogério. Um adolescente violento que busca a aprovação paterna, além de presenciar a conturbada relação dos pais dentro de casa. Já na TV aberta, na novela Amor Perfeito, viveu Luís, um jovem tímido que estuda para se tornar padre por pressão da mãe. Dois papéis distintos para mostrar sua versatilidade em cena.

Continua após a publicidade

Por fim, nos palcos do teatro, Rafaela Azevedo fez sucesso com a personagem Fran, uma divertida conselheira feminista no Instagram e protagonista da peça King Kong Fran. A carioca, de 31 anos, discute machismo e novos rumos do feminismo ao confrontar os lugares sociais de cada gênero na sociedade. Ela fez temporadas lotadas no Rio de Janeiro com o monólogo e atingiu a impressionante marca de 15.000 espectadores. É assistente de palco de Rafael Portugal no Multishow, mas pode muito mais do que isso. A torcida é grande.