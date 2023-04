Cid Gomes usa lousa e giz para criticar juros do Banco Central

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Foi no clima de “escolinha” que o senador Cid Gomes (PDT) usou um quadro negro para criticar as políticas do Banco Central diante de um incrédulo Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. A cena inusitada aconteceu durante a audiência da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado nesta terça-feira, 25. “Recomendo ao senhor: pegue o seu bonezinho e peça para sair”, disse o senador, após encher o quadro de números e destacar que não cabiam os zeros dos 510 bilhões de reais que o Brasil teria economizado em 2022 se tivesse praticado a taxa de juros dos Estados Unidos. O senador só não explicou qual a relação de uma coisa com outra. Entre as frases de impacto proferidas por Cid, que causaram comoção entre os presentes, ele disse que o governo Bolsonaro fez papel de “Robin Hood às avessas”, por tirar dos pobres para dar aos ricos. Em outro momento, criticou Campos Neto: “O senhor vestiu a camisinha amarela”.

