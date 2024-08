Chinesa, medalha de prata em Paris, serve comida no restaurante da família

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A ginasta chinesa Zhou Yaqin, de 18 anos, que foi medalhista de prata na trave de equilíbrio na Olimpíada de Paris, retornou a sua rotina no restaurante da família em Hunan, na China. Ela foi filmada por um dos frequentadores do espaço servindo comida nas mesas. Nas imagens que circulam na internet, a jovem estava vestindo seu uniforme olímpico e carregava uma tigela de sopa. No pódio de sua conquista olímpica, a chinesa imitou as italianas Alice D’Amato e Manila Esposito, que comemoravam a medalha conquistada com uma mordida, em uma cena que repercutiu mundialmente.