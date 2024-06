Chico Buarque participa de ato contra “extrema direita” em Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cantor Chico Buarque, que completa 80 anos nesta semana, e o ex-jogador de futebol Raí participaram de ato contra a “extrema direita” e o “fascismo” em Paris, na França. No registro publicado pelo ex-esportista no Instagram, o cantor de MPB, que tem residência na capital francesa, carregava uma bandeira do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). Segundo o jornal Le Monde, os atos foram realizados em Paris, Marselha, Estrasburgo, Bayonne, Nantes e Valenciennes, com mais de 250 mil pessoas nas ruas. O protesto foi realizado diante da possibilidade do partido de extrema-direita RN (Reagrupamento Nacional) vencer as eleições legislativas. “Muito bem acompanhado”, escreveu Raí, que é mestrando em Ciências Políticas na Sciences Po, universidade de Paris.