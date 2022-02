Chico Buarque processa Eduardo Leite por danos morais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Governador do Rio Grande do Sul e possível presidenciável, Eduardo Leite (PSDB), foi condenado a pagar 40 mil reais a Chico Buarque por danos morais. O cantor e compositor o processou porque Leite usou seu nome e imagem numa propaganda veiculada em 7 de setembro de 2020, em comemoração à Independência do Brasil.

“Não precisamos pensar todos iguais para sermos todos o mesmo Brasil. Basta aceitar, respeitar, conversar com as nossas diferenças. Basta ver no Chico Buarque e no Sérgio Reis duas belezas musicais e não só duas escolhas políticas. Basta lembrar que nós, assim como eles, somos todos brasileiros”, disse Leite no vídeo em que criticava a polarização. Ele recorreu no âmbito do processo por danos morais e alegou que não haveria violação, mas TJ do Rio não concordou com a defesa do governador.

