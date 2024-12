Chef leva sabores da cozinha do Pantanal para a Espanha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dos grandes nomes da gastronomia do Mato Grosso do Sul, o chef Paulo Machado, 44 anos, decidiu levar a culinária do Pantanal para o mundo e criou uma versão em espanhol de Cozinha Pantaneira. O livro La Cocina del Pantanal: Los Sabores de la Transhumancia foi lançado em um evento nesta quinta-feira, 12, na Embaixada do Brasil, em Madri, na Espanha. “Transmitir saberes e reforçar a identidade cultural latino-americana é o que busca a versão em espanhol do meu livro. Estou muito feliz em poder lançá-lo na residência brasileira na Espanha”, comemora o Chef sobre a publicação, que traz texto de apresentação do embaixador Orlando Leite Ribeiro. Além da sessão de autógrafos, a noite contou com degustação dos pratos típicos da região.

