Chef Heaven Delhaye revela desafios para alimentar área VIP do Rock in Rio

A chef Heaven Delhaye, que ficou conhecida por sua passagem no MasterChef Profissionais (2018), estará pela primeira vez à frente da gastronomia da Área VIP do Rock in Rio, em uma operação que ela define como o maior desafio da carreira até agora. Responsável por restaurantes como Chez Heaven Bistrot, D’Heaven, Heaven Cucina e Nonna per Heaven, a chef vai assinar a experiência gastronômica do espaço. Ela já havia participado da Gourmet Square em 2022, com releituras da culinária italiana, e, em 2024, se tornou a primeira chef a assinar todo o cardápio do espaço gastronômico da Cidade do Rock.

A responsabilidade, agora, muda de escala. A Área VIP, com ambiente coberto, climatizado e varanda com vista para o Palco Mundo, tem mais de 65 metros dedicados aos buffets. Na cozinha, os números são ainda maiores. Segundo Heaven, a operação deve envolver cerca de 60 toneladas de comida ao longo do festival. “A gente precisa ter uma equipe muito grande, muito preparada. A gente está se organizando para ter umas 60 toneladas de comida. Então, o backstage, a organização, é algo monumental. Falo que é o maior desafio da minha vida até o momento, porque no Gourmet servi em torno de uma tonelada ao dia. Aqui, a gente está pensando em torno de seis, sete toneladas ao dia”, afirmou em conversa com a coluna GENTE.

Para dar conta da demanda, a chef vai trabalhar com um equipe de 400 pessoas, cozinhas de produção em São Paulo e no Rio de Janeiro, além de uma estrutura montada dentro da própria Cidade do Rock. A ideia é repetir uma escolha feita na edição anterior: não usar gás nem chama na operação. A opção, segundo Heaven, tem relação direta com segurança, padronização e qualidade em grande escala. “No fogão, você não consegue controlar exatamente a temperatura. Com esses equipamentos, a volumetria com constância e padronização não tem igual”, explicou.

No cardápio, Heaven quer misturar pratos de assinatura, referências cariocas e experiências finalizadas na frente do público. A chef planeja uma área dedicada a sanduíches, com opções como costela assada lentamente e porchetta, além de uma estação de pizza romana servida quente na hora. Também entram no menu a lasanha de massa fresca, já conhecida nos eventos da chef, finger foods e criações assinadas por botequeiros do Rio de Janeiro. “Sempre queremos uma conexão muito forte com o Rio de Janeiro, que é minha grande base, mas também queremos trazer experiências de outros lugares do mundo. Onde comecei na gastronomia foi italiana, francesa, e depois entrou um milhão de toques de brasilidade, especialmente do Rio de Janeiro”, afirmou.

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