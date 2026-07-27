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Cultura

Chef dá detalhes das exigências de Virginia na cozinha

Camila Cavazana fez pratos exclusivos para influenciadora

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 12h17 | Atualizado em 28 jul 2026, 16h28
À esquerda, uma mulher de cabelo preso e camiseta branca arruma a mesa de jantar com pratos e travessas. À direita, uma mulher loira de cabelos longos e vestido vermelho com detalhes brancos posa para a câmera, tocando o cabelo
Chef Camila Cavazana e Virginia Fonseca (Instagram/Reprodução)
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A chef e nutricionista Camila Cavazana revelou detalhes dos 20 dias em que cozinhou para Virginia Fonseca durante a Copa do Mundo de 2026, em Orlando, nos Estados Unidos. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a personal chef mostrou o cardápio preparado diariamente para a influenciadora, indicando ainda as exigências de Virginia. “Tudo o que eu cozinhei e o que eles mais gostaram. Muita comida, não é? E essa foi só a primeira parte dos dias em Orlando, teve mais em New Jersey”, escreveu Camila na legenda da publicação.

Nas imagens, ela exibiu o preparo de todas as refeições do dia, do café da manhã ao jantar, e comentou alguns itens que não podem faltar, como café, pão de queijo, ovo e muitas frutas na refeição matinal. Entre os destaques do menu estavam noites temáticas, como hambúrguer e tacos, além de pratos como risoto de alho-poró e salmão. Na publicação, ela fez questão de compartilhar a reação da influenciadora, que compartilhou algumas imagens da mesa preparada.

Ao final, a chef comentou que torcia pela permanência da seleção brasileira no torneio. “Torcemos muito para o Brasil ganhar e a gente continuar por mais uns dias”, afirmou.

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