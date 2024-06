Chef Claude Troisgros assina prefácio de livro sobre cachorros

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Vinte autores se reúnem numa coletânea de histórias que misturam humor, drama e fantasia e ganhou prefácio do chef Claude Troisgros. Em Mundo Cão, Contos Fantásticos Sobre Seres Maravilhosos, que acaba de ter sua pré-venda lançada pela editora Bloco Narrativo, vinte autores criaram contos inéditos protagonizados por cachorros fieis e de almas complexas. O livro está disponível no portal Catarse. E pode ser adquirido por 55 reais. Parte do valor adquirido será doada para instituições que cuidam de cães e gatos abandonados e para uma ONG que resgata animais no Rio Grande do Sul.

“Sempre tive uma relação quase que humana com meus cachorros. Tive muitos. Converso, troco ideias com eles e eles me respondem através do olhar, do gesto, da alegria, do rabo balançando. Meu atual companheiro é o Dedé, presente da minha mulher, Clarisse. Ganhei o Dedé em 2017, era uma bolinha preta, lindo, lindo. Ele está comigo até hoje, um vira-lata super inteligente, forte, com brilho nos olhos, companheiro em tudo que eu faço. Só não anda de moto! Mas é aventureiro e gourmand”, diverte-se Claude, chef francês, que tem programas de gastronomia no GNT.