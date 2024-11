Chateado com a Globo, Gusttavo Lima confirma especial de Natal no SBT

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O SBT anunciou nesta semana que está preparando um especial de Natal com o cantor Gusttavo Lima. A novidade foi compartilhada nas redes sociais da emissora, em conjunto com o artista, que gravou um vídeo divulgando a notícia. “Esse final de ano vai ser diferente, vai rolar um especial de Natal incrível com o SBT e eu conto com a audiência de todos vocês, de todos os meus fãs, com a audiência de toda a família brasileira, pra gente comemorar esse Natal, vai ser algo surreal”, disse o artista. Nos comentários da publicação, diversos seguidores celebraram a novidade.

Em agosto, Gusttavo Lima chegou a negociar um especial de fim de ano com a TV Globo, mas a negociação não se firmou. Ele e a emissora até pretendiam voltar a discutir algo para o ano que vem, mas o cantor ficou chateado com a cobertura jornalística sobre a Operação Integration, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro de jogo ilegais, na qual ele havia sido citado.