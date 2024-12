Charles revela que rainha Elizabeth II lhe deu banho com coroa na cabeça

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rei Charles III revelou que sua mãe, Rainha Elizabeth II (1926 – 2022) deu banho nele e em sua irmã Princesa Anne durante os preparativos para a sua coroação, em junho de 1953. Na época, o monarca tinha cinco anos. “Eu me lembro muito bem, me lembro de estar tomando banho com a minha irmã e a minha mãe chegando usando a coroa, para praticar. Porque você precisa se acostumar com o peso. Jamais me esqueci. Ainda me lembro vivamente”, expôs no Coronation Girls, programa canadense que reuniu doze idosas que compareceram à coroação de Elizabeth II e também à de Charles III. “É muito importante usar (a coroa) um certo número de vezes até você se acostumar. Ela é grandona, a Coroa de St. Edward pesa 2 kg, é muito grande e muito pesada. Sempre há aquela sensação ligeira de ansiedade. Você precisa manter o foco”, completou.

