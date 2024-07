César Tralli é testado para possível lugar de William Bonner

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Já não é de hoje que surgem rumores de uma possível aposentadoria de William Bonner da bancada do Jornal Nacional, da TV Globo. Nesta semana, ele está de férias, sendo substituído por Cesar Tralli, que desponta como favorito à vaga futura, ao lado de Renata Vasconcellos. É a primeira vez que Tralli divide a bancada com Renata no JN, o que já é entendido como um teste e tanto para possíveis alterações no programa. Mas o âncora já assumiu o comando do telejornal em algumas edições de sábado. Momentaneamente, o comando do Jornal Hoje ficou com José Roberto Burnier nos estúdios de São Paulo. A conferir.