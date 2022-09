CEO do Rock in Rio: “Aqui não é um ambiente político”

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No vai e vem frenético do backstage dos Palcos Mundo e Sunset, carrinhos de golfe, como o da foto, levam convidados e artistas para os seus camarins. Um dos veículos era pilotado na tarde desta sexta-feira, 9, por Luis Justo, CEO do Rock in Rio. Ele é responsável por toda organização do evento. A coluna esbarrou com o comandante do festival e não podia deixar de fazer algumas perguntas. (Confira o vídeo abaixo com a entrevista completa)

Justo falou sobre o momento mais histórico desta edição, já entrando em reta final. Ele escolheu a apresentação do rapper americano Post Malone, debaixo de muita chuva, como uma cena incônica. A respeito do que já dizem dessa edição, de que seria um festival bastante politizado, o CEO tentou se desvencilhar. “Aqui não um ambiente de política, aqui é um espaço de celebração e paz, e é justamente o que a gente está vendo”, disse Justo.

Rock in Rio: Glória Groove recebe VEJA no backstage Cantora se apresenta na tarde desta quinta-feira no festival. Confira a cobertura da coluna #VEJAGente: https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR pic.twitter.com/vYaWEFrsci — VEJA (@VEJA) September 8, 2022

