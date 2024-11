CEO do Carrefour gera ‘caos’ ao pregar fim da compra de carne do Mercosul

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um comunicado publicado pelo CEO global do Carrefour, Alexandre Bompard, nas suas redes sociais, nesta quarta-feira, 20, tem gerado bastante repercussão por aqui. Na carta, endereçada ao presidente da FNSEA (Federação Nacional dos Sindicatos de Agricultores) da França, Arnaud Rousseau, o executivo declarou que “em solidariedade ao mundo agrícola, o Carrefour se compromete a não comercializar nenhuma carne do Mercosul”, bloco formado pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Bompard também comentou que espera a adesão de outras empresas. “Esperamos inspirar outros atores do setor agroalimentar e impulsionar um movimento mais amplo de solidariedade, além do papel da distribuição, que já lidera a luta em favor da origem francesa da carne que comercializa. (…) No Carrefour, estamos prontos, qualquer que seja o preço e a quantidade de carne que o Mercosul venha a nos oferecer”, acrescentou.

A declaração não pegou nada bem por aqui. Em nota oficial, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) rechaçou o posicionamento: “O Mapa não aceitará tentativas vãs de manchar ou desmerecer a reconhecida qualidade e segurança dos produtos brasileiros e dos compromissos ambientais brasileiros”. Outra a se posicionar foi a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), que, em nota, lamentou a “infeliz e infundada” declaração do CEO. “A argumentação é claramente utilizada para fins protecionistas, ressonando uma visão equivocada de produtores locais contra o necessário equilíbrio de oferta de produtos de seu próprio mercado – o que faz por meio da complementariedade, com produtos de alta qualidade e que atendem a todos os critérios determinados pelas autoridades sanitárias dos países importadores, como é o caso da proteína brasileira”, declarou.