CEO de empresa de tecnologia morre em acidente aéreo nos EUA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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O empresário norte-americano Joshua Baer, fundador e CEO da aceleradora de startups Capital Factory, morreu aos 50 anos após a queda de um jato executivo no Texas, nos Estados Unidos. O acidente aconteceu na noite de terça-feira, 16, quando a aeronave tentava realizar um pouso de emergência na cidade de Laredo, após relatar problemas mecânicos.

Segundo autoridades locais, o avião havia partido de San José del Cabo, no México, com destino a Austin. A aeronave caiu em uma rodovia e chegou a atingir um carro antes de pegar fogo. Segundo o portal The Texas Tribune, Baer foi a única vítima fatal entre os seis ocupantes do jato. Os demais passageiros sobreviveram e foram encaminhados para hospitais da região sem ferimentos graves. Cinco policiais também foram atendidos por inalação de fumaça e liberados às 2h45.

Conhecido como uma das figuras mais influentes do ecossistema de startups do Texas, Joshua Baer fundou a Capital Factory em 2009. No Linkedin, afirmava que ajuda “pessoas a largarem empregos”. A empresa se tornou uma das principais aceleradoras e redes de investimento em tecnologia dos Estados Unidos, apoiando centenas de negócios nas áreas de inovação, robótica, biotecnologia e defesa.

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Em comunicado, a Capital Factory classificou o executivo como uma “força visionária” para o setor tecnológico. “Josh era um líder destemido, um parceiro brilhante e um querido amigo para muitos de nós. Embora estejamos devastados por essa perda inimaginável, Josh construiu uma organização incrivelmente resiliente e uma equipe extremamente competente”, disse Bryan Chambers, presidente da Capital Factory.

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A companhia informou que seguirá operando normalmente e manterá os projetos idealizados por seu fundador. As causas do acidente ainda são investigadas pela Administração Federal de Aviação (FAA) e pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB).