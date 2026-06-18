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CEO de empresa de tecnologia morre em acidente aéreo nos EUA

Empresário estava em um jato executivo que caiu em rodovia no Texas

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 12h23 | Atualizado em 18 jun 2026, 12h26
Homem careca, de perfil, com camiseta cinza e preta, segurando um microfone e gesticulando com a mão esquerda levantada, em um palco com projeção de prédio ao fundo
Joshua Baer, CEO da aceleradora de startups Capital Factory (Sergio Flores/Bloomberg/Getty Images)
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O empresário norte-americano Joshua Baer, fundador e CEO da aceleradora de startups Capital Factory, morreu aos 50 anos após a queda de um jato executivo no Texas, nos Estados Unidos. O acidente aconteceu na noite de terça-feira, 16, quando a aeronave tentava realizar um pouso de emergência na cidade de Laredo, após relatar problemas mecânicos.

Segundo autoridades locais, o avião havia partido de San José del Cabo, no México, com destino a Austin. A aeronave caiu em uma rodovia e chegou a atingir um carro antes de pegar fogo. Segundo o portal The Texas Tribune, Baer foi a única vítima fatal entre os seis ocupantes do jato. Os demais passageiros sobreviveram e foram encaminhados para hospitais da região sem ferimentos graves. Cinco policiais também foram atendidos por inalação de fumaça e liberados às 2h45.

Pessoas correm perto de um avião branco em chamas, com grandes labaredas laranja e fumaça escura saindo da fuselagem, em um cenário noturno
Jato executivo do empresário Joshua Baer após queda no Texas (X/Reprodução)

Conhecido como uma das figuras mais influentes do ecossistema de startups do Texas, Joshua Baer fundou a Capital Factory em 2009. No Linkedin, afirmava que ajuda “pessoas a largarem empregos”. A empresa se tornou uma das principais aceleradoras e redes de investimento em tecnologia dos Estados Unidos, apoiando centenas de negócios nas áreas de inovação, robótica, biotecnologia e defesa.

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Em comunicado, a Capital Factory classificou o executivo como uma “força visionária” para o setor tecnológico. “Josh era um líder destemido, um parceiro brilhante e um querido amigo para muitos de nós. Embora estejamos devastados por essa perda inimaginável, Josh construiu uma organização incrivelmente resiliente e uma equipe extremamente competente”, disse Bryan Chambers, presidente da Capital Factory.

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A companhia informou que seguirá operando normalmente e manterá os projetos idealizados por seu fundador. As causas do acidente ainda são investigadas pela Administração Federal de Aviação (FAA) e pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB).

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