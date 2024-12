‘Cem Anos de Solidão’: As últimas palavras de Gabriel García Márquez

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Netflix divulgou as primeiras imagens dos cenários criados para a série Cem Anos de Solidão, adaptação do mais celebrado romance de Gabriel García Márquez, com lançamento para quarta, 11. O autor colombiano nunca autorizou que o livro fosse para as telas, algo que os herdeiros mudaram após a morte dele em 2014. Em Gabo & Mercedes – Uma Despedida, seu filho Rodrigo García contou que o pai lhe havia dito que, quando morresse, ele e o irmão Gonzalo García podiam fazer o que quisessem com sua obra. Nesse sentido, os dois também publicaram o romance Em Agosto nos Vemos, que Gabo não havia lançado em vida por não considerá-lo terminado.

Sem contar com a obra póstuma, o escritor deixou suas últimas palavras em Memórias de Minhas Putas Tristes (2004). No breve romance de 88 páginas, ele retoma seus temas preferidos: solidão e amor – como encontro de suas duas maiores obras, Cem Anos de Solidão e O Amor nos Tempos do Cólera: “Era, enfim, a vida real, com meu coração a salvo, e condenado a morrer de bom amor na agonia feliz de qualquer dia depois dos meus cem anos.”

