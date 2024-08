Celso Portiolli comenta patrocínio de empresário bolsonarista em programa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde que Eliana trocou o SBT pela TV Globo, Celso Portiolli, 57 anos, se tornou onipresente durante os fins de semana com o seu Domingo Legal. Nada que o apresentador não tire de letra, afinal está há mais de quinze anos à frente da atração. O problema tem sido conciliar a nova rotina com a prole. “Meus filhos não têm o pai no almoço, nem no jantar”, lamenta. Para evitar conflitos, ele recorre à habilidade conciliadora adquirida nos tempos em que foi vereador pelo PDT, nos idos dos anos 1990, no interior de Mato Grosso do Sul. Política, porém, é assunto proibido no programa. “Ali é um espaço de entretenimento. Minha preocupação é oferecer conteúdo divertido aos telespectadores”, garante Celso, que mantém a postura mesmo tendo entre seus principais patrocinadores o grupo Havan, de Luciano Hang, um fervoroso bolsonarista.

Publicado em VEJA de 9 de agosto de 2024, edição nº 2905