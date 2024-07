Céline Dion causa comoção ao surgir nas ruas de Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

As vésperas de uma apresentação marcante, Céline Dion brilha nas ruas de Paris e recebe o carinho dos fãs na porta do hotel onde está hospedada. Ela vai se apresentar na abertura dos Jogos Olímpicos, nesta sexta, 26, pela primeira vez após ser diagnosticada com a Síndrome da Pessoa Rígida. Céline esteve afastada do palco durante dois anos devido à condição. Nos vídeos, que circulam nas redes sociais, a cantora aparece bem disposta e sorridente para as centenas de admiradores que se aglomeram com os celulares a postos.

Dion deve cantar ao lado de Lady Gaga o clássico La Vie en Rose, de Édith Piaf. Ambas escolherem ficar no Le Royal Monceau, patrocinador premium dos Jogos, e uma das hospedagens mais famosas da cidade. Nesta quarta-feira, 24, a estrela canadense publicou fotos no Museu do Louvre. “Cada vez que volto a Paris, lembro que ainda há muita beleza e alegria para experimentar no mundo. Eu amo Paris e estou muito feliz por estar de volta!”, escreveu Céline, que é natural de Charlemagne, localizada em Quebéc, e tem o francês como sua língua materna.