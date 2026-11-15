Cauê Campos: ‘Entendo o peso de se colocar no lugar de homem da casa’

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Cauê Campos, 24 anos, um dos novos rostos da TV, vive fase intensa. No ar em Por Você, o ator encontra paralelos entre seu personagem e sua vida, marcada por origens humildes e trabalho precoce. Ele também comenta sobre o namoro com Klara Castanho, mantendo a discrição sobre a vida pessoal. Uma trajetória de superação e talento.

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Firmando-se como um dos rostos da nova geração de atores na TV, Cauê Campos, 24 anos, vive fase movimentada. No ar em Por Você, a trama global das 7, tem recebido boas críticas na pele de um jovem que, após perder a mãe, concilia estudos e trabalho para ajudar a família. A ficção não se distancia tanto assim da realidade. Criado em uma comunidade do Rio de Janeiro, ele chegou a trabalhar como garçom e ajudante de obras antes da fama. “Entendo o peso que é se colocar desde cedo no lugar de homem da casa”, afirma o ator, que recém assumiu namoro com a atriz Klara Castanho, sobre o qual pouco fala. “Quando a câmera desliga, temos enfim a vida que queremos, sossegados”, diz, tentando manter a discrição.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021

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