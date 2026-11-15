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Cultura

Cauê Campos: ‘Entendo o peso de se colocar no lugar de homem da casa’

O jovem talento de novela da TV Globo compartilha sua jornada, da comunidade ao estrelato

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 nov 2026, 07h00
Homem jovem com cabelo loiro encaracolado e óculos escuros, vestindo terno cinza claro e camisa branca, posa com a mão no óculos contra um céu escuro com nuvens.
Cauê Campos (Cauê Trindade/@cauecamposs/Facebook)
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Cauê Campos: ‘Entendo o peso de se colocar no lugar de homem da casa’ Priorize VEJA no Google

Firmando-se como um dos rostos da nova geração de atores na TV, Cauê Campos, 24 anos, vive fase movimentada. No ar em Por Você, a trama global das 7, tem recebido boas críticas na pele de um jovem que, após perder a mãe, concilia estudos e trabalho para ajudar a família. A ficção não se distancia tanto assim da realidade. Criado em uma comunidade do Rio de Janeiro, ele chegou a trabalhar como garçom e ajudante de obras antes da fama. “Entendo o peso que é se colocar desde cedo no lugar de homem da casa”, afirma o ator, que recém assumiu namoro com a atriz Klara Castanho, sobre o qual pouco fala. “Quando a câmera desliga, temos enfim a vida que queremos, sossegados”, diz, tentando manter a discrição.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021

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