Cauê Campos: ‘Entendo o peso de se colocar no lugar de homem da casa’
O jovem talento de novela da TV Globo compartilha sua jornada, da comunidade ao estrelato
Firmando-se como um dos rostos da nova geração de atores na TV, Cauê Campos, 24 anos, vive fase movimentada. No ar em Por Você, a trama global das 7, tem recebido boas críticas na pele de um jovem que, após perder a mãe, concilia estudos e trabalho para ajudar a família. A ficção não se distancia tanto assim da realidade. Criado em uma comunidade do Rio de Janeiro, ele chegou a trabalhar como garçom e ajudante de obras antes da fama. “Entendo o peso que é se colocar desde cedo no lugar de homem da casa”, afirma o ator, que recém assumiu namoro com a atriz Klara Castanho, sobre o qual pouco fala. “Quando a câmera desliga, temos enfim a vida que queremos, sossegados”, diz, tentando manter a discrição.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021