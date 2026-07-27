Catia Fonseca negocia volta para a TV em nova emissora

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Desde junho de 2025 longe das telinhas, quando encerrou um ciclo de sete anos à frente do programa Melhor da Tarde, na Band, Catia Fonseca pode voltar à TV aberta em breve. A apresentadora vai conversar com a Jovem Pan sobre a possibilidade de comandar um novo programa diário, nos moldes das atrações que já apresentou.

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A movimentação faz parte de um plano da emisoora para fortalecer sua operação na TV aberta. A ideia é apostar em um formato já consolidado no mercado, com entretenimento, variedades e prestação de serviço. Segundo informações, a Jovem Pan tem interesse em colocar a apresentadora em uma faixa vespertina, entre 15h e 17h. O horário é semelhante ao que ela ocupou em suas passagens por outras emissoras.