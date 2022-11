Cássia Kis vira alvo de ação na Justiça e de notícia-crime no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Grupos representativos da comunidade LGBTQIA+ acionaram a Justiça contra a atriz e militante bolsonarista Cássia Kis. Ela fez um discurso homofóbico durante uma live na última semana, em que afirmou que casais homoafetivos “não dão filho” e pretenderem “destruir a família”. Segundo informações de O Globo, o Aliança Nacional LGBTI+ anunciou que pretende adotar medidas judiciais contra a atriz após os comentários. Já o Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT, liderado por Claudio Nascimento, acionou o Tribunal de Justiça do Rio ao apresentar uma Ação Civil Pública contra Cássia pelo crime de homofobia.

Na petição, o Arco-Íris cita que as falas da atriz “claramente carregam teor discriminatório e preconceituoso aos casais homoafetivos e à comunidade LGBTQIA+ ao questionar a validade da sua existência”. O grupo também entregou à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância do Rio uma notícia-crime relatando as declarações homofóbicas da atriz. E pede uma reparação coletiva no valor de 250 000 reais “para fins de promoção de políticas e programas direcionados ao enfrentamento da discriminação e LGBTfobia no contexto artístico”.

