Casas de apostas: as modalidades que brasileiros têm chance de pódio

Com os últimos dias da Olimpíada de Paris se aproximando, o Brasil vive a expectativa de alcançar a marca de 21 medalhas conquistadas em Tóquio, a melhor do país na história dos Jogos. Até o momento, foram 15 medalhas para brasileiros. Segundo as principais plataformas de apostas do país, como Esportes da Sorte, Reals e BETesporte, ainda temos atletas com chances reais de conquistar o pódio.

“As cotações para uma aposta seguem um cálculo matemático bastante complexo, composto por diversas variáveis. No momento de abertura do mercado, o histórico, o retrospecto dos atletas, times e o local do evento, seja casa ou fora, quando falamos em esportes coletivos são os protagonistas. Após a abertura do mercado, adiciona-se às cotações as condições de oferta e demanda para que cada casa de apostas realize um balanceamento otimizado entre o total apostado e as cotas oferecidas”, explica Darwin Filho, CEO do Esportes da Sorte, que está nos Jogos Olímpicos como patrocinador da CazéTV e um dos cotistas do Grupo Globo.

De acordo com Rafael Borges, Country Manager da Reals, espera-se que o volume de apostas em Paris seja cinco por cento maior em relação às demais competições. “A expectativa agora é maior, justamente porque o mercado de apostas cresceu muito nesses últimos quatro anos. Para se ter uma ideia, em Tóquio nem existia o Pix, e a publicidade em torno das plataformas era muito pequena ainda”.

Entre as esperanças de medalha para o Brasil estão:

* Alison dos Santos (Piu) (Atletismo 400m com barreiras): classificado para a final, Alison segue como um dos favoritos ao pódio. Alison foi o campeão mundial em 2022, Warholm em 2023, e Rai Benjamin lidera o ranking em 2024. Apesar da classificação, Piu ainda não alcançou as colocações de seus dois rivais, sendo apontado com uma cotação de 7.5.

* Isaquias Queiroz (C1 1000m): Isaquias é um dos maiores nomes da canoagem mundial e já possui quatro medalhas olímpicas: duas pratas e um bronze nos Jogos do Rio-2016, e um ouro em Tóquio-2020. Ele é o favorito ao ouro na modalidade C1 1000m.

* Vôlei Feminino: depois de uma batalha contra o forte time dos Estados Unidos, a Seleção Brasileira vai buscar a medalha de bronze e tem boas chances de subir ao pódio.

* Ana Patrícia e Duda (Vôlei de Praia): Ana Patrícia e Duda estão embaladas no torneio em dupla, top 1 do ranking mundial, garantiram a classificação para a final e podem conquistar o ouro em Paris, com uma cotação de 1.94.

* Seleção feminina (Futebol): após eliminar com autoridade a França nas quartas e a Espanha, atual campeã do mundo, na semifinal, a Seleção Brasileira feminina de futebol voltará a disputar uma final olímpica depois de 16 anos. A equipe de Artur Elias irá disputar a medalha de ouro com os Estados Unidos, no próximo sábado, 10.