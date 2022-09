Cartaz de apoio a Bolsonaro faz alusão a Ku Klux Klan; veja

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O desfile em apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), que ocorreu nesta quarta-feira, 14, em Natal (RN), foi divulgado em cartazes contendo trocadilho com o movimento supremacista norte-americano Ku Klux Klan. A iniciativa aconteceu dias depois de Lula (PT) associar o adversário a uma “reunião da Ku Klux Klan”. No cartaz, Bolsonaro está no meio da primeira dama, Michelle Bolsonaro, e do candidato a deputado federal General Girão (PL). Na parte superior, a frase “Cuscuz Clan em Natal com Bolsonaro e Michelle Bolsonaro”. De acordo com a Folha de São Paulo, os assessores de Girão e responsáveis pela organização do evento esclareceram que o trocadilho não passa de uma “brincadeira” com as “besteiras” ditas pelo ex-presidente Lula. Procurados pela coluna, os assessores ainda não retornaram. Até camisas começam a ser exibidas na internet e em outdores pela capital nordestina. Não foi possível confirmar se o material foi produzido pela equipe de Girão ou por apoiantes de Bolsonaro.

Deboche da dor alheia é uma das táticas mais abjetas do fascismo. O bolsonarismo debocha, tripudia do sofrimento do oprimido. Debocha da violência contra a mulher, da covid, do massacre contra populações minoritárias do presente e do passado. São pequenos, nojentos, desumanos. pic.twitter.com/jadebRpaKH — Judeus pela Democracia – Oficial (@jpdoficial1) September 16, 2022