Caroline Kennedy repetiu feito do pai na II Guerra Mundial

Há oitenta anos, o ex-presidente americano John Kennedy, oficial da Marinha na II Guerra, nadou com os companheiros — e ainda ajudou a salvar alguns — até a ilhota deserta de Olasana, parte do arquipélago das Ilhas Salomão, no Pacífico Sul, após um destroier japonês partir ao meio sua embarcação (eles seriam resgatados uma semana depois). Em sua homenagem, a filha Caroline Kennedy, 65 anos, hoje embaixadora dos Estados Unidos na Austrália, voltou ao local e repetiu a nado o percurso do pai, acompanhada do filho mais velho (ao seu lado, na foto), Jack Schlossberg, 30. “Que lugar lindo”, comentou antes de mergulhar no mar azul-turquesa, com a intenção de “tornar a história mais viva”.

Publicado em VEJA de 25 de agosto de 2023, edição nº 2856