Carolina Dieckmann revela ‘coisas sem explicação’ no set de ‘A Viagem’

Carolina Dieckmann, que interpreta Diná em A Viagem, personagem que foi de Christiane Torloni na novela, revelou nesta terça-feira, 16, que aconteceram “coisas sem explicação” nos bastidores das gravações do filme. Respondendo perguntas dos fãs nos Stories do Instagram, ela disse que vai detalhar as histórias quando o longa estiver perto de ser lançado.

“Aconteceram umas coisas, vou deixar para contar mais perto do lançamento. Aconteceram umas coisas meio sem explicação. Fora o assunto, né? No filme, é tudo muito intenso, porque, na novela, é contado em nove, dez meses, no filme é uma hora e meia. É tudo mais intenso, perto um do outro. Foi bem tenso.”

Em 2024, Torloni falou ao Conversa com Bial sobre os bastidores da novela. “Quando a gente começou a gravar, estava morando provisoriamente num apartamento daqueles antigos. E, quando chegava de noite, a casa não ficava em paz. Estava morando sozinha, e o quarto 1 e o quarto 2 ficavam apitando. Caiam coisas na sala”, disse a artista.