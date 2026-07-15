Carolina Dieckmann causa reações ao torcer pela Argentina na Copa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Carolina Dieckmann provocou reações nas redes sociais nesta quarta-feira, 15, ao declarar torcida pela Argentina durante a semifinal da Copa do Mundo contra a Inglaterra. Em uma publicação de Giovanna Ewbank, 39, que apareceu se preparando para apoiar os ingleses, a atriz anunciou a escolha pelo país vizinho. “Estou com Messi e não abro. Para mim, primeiro a América do Sul, depois a África… O resto, que vença o melhor!”, escreveu.

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A manifestação desagradou parte dos seguidores brasileiros, que lembraram a rivalidade entre as duas seleções e criticaram a decisão de Carolina. No fim, a torcida da atriz teve motivo para comemorar: a Argentina venceu a Inglaterra por 2 a 1, com dois gols nos minutos finais, e avançou à decisão contra a Espanha, marcada para domingo, 19.

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