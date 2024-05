Carol Trentini reflete trabalho como modelo e influenciadores da moda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao longo de duas décadas de uma bem-sucedida carreira internacional, Carol Trentini, 36 anos, viu a disputada primeira fila dos grandes desfiles ser tomada por influenciadores da moda, fenômeno que só se expande. A inconveniente turma, segunda ela, não larga o celular e entope as redes de comentários com a intenção de ditar tendência, não raro “sem a consistência” de uma top model. “Nosso trabalho é de criação, é entrar num personagem antes de encarar as passarelas e ir fazendo a cabeça dos outros de forma artística e sem esse imediatismo”, dispara ela, que, depois da maternidade, decidiu investir no ramo das roupas infantis. “Meus filhos são meus modelos”, conta Carol, que filosofa: “Estou indo com calma. A vida é um passo de cada vez”.

Publicado em VEJA de 3 de maio de 2024, edição nº 2891