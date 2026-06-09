Carol Castro vira agente ‘Sedução’ contra lavagem de dinheiro em filme

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Carol Castro interpreta a “Agente Sedução” na comédia Um Casal Quase Perfeito, novo longa dirigido por Hsu Chien, com supervisão artística de Miguel Falabella. Protagonizado também por Marisa Orth e Luiz Fernando Guimarães, o filme aposta em humor e aventura para contar a história de um casal que vê a vida virar de cabeça para baixo após uma crise profissional — e a aparição inesperada de uma personagem fictícia no mundo real.

Na trama, Carol interpreta a heroína criada pela escritora Viviane Russell, personagem de Marisa Orth. Em meio a um bloqueio criativo e ao cancelamento do lançamento de seu novo livro, Viviane passa a enxergar sua personagem ganhando vida para ajudá-la a enfrentar uma perigosa conspiração envolvendo lavagem de dinheiro nos bastidores da editora.

“Está sendo uma experiência especial. Agente Sedução é uma personagem com inúmeras possibilidades justamente por nascer da imaginação de uma escritora. Ela transita entre a fantasia e a realidade, e isso abre um campo muito rico para a construção. Ela é extremamente camaleônica. Foram muitos figurinos, diferentes nuances e experiências que ajudaram a construir essa mulher tão cheia de personalidade. É um papel muito rico e muito divertido de interpretar. Estou amando ter cenas de ação, de tiros, luta”, diz Carol.

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