Carol Castro reproduz nudez de Luma de Oliveira em capa da discórdia

No filme que narra a epopeia megalômana de Eike Batista, com estreia marcada para setembro, Carol Castro, 38 anos, interpreta a ex-modelo Luma de Oliveira, que manteve um casamento de treze anos e dois filhos com o ex todo-poderoso do falido império X. Uma das cenas de Eike — Tudo ou Nada remexe um episódio que enfureceu o empresário, quando a então mulher estampou a capa da Playboy. Ele tentou o que pôde para impedir, oferecendo o dobro do cachê para ela não posar como veio ao mundo. Não funcionou. Carol prefere passar ao largo dos espinhos do enredo: “É uma grande responsabilidade interpretar uma pessoa que ainda é viva, mas foi tudo feito com muito respeito”, contemporiza a atriz.

Publicado em VEJA de 17 de agosto de 2022, edição nº 2802