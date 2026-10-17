Carol Castro abraça novo desafio na carreira e expõe preferências na TV

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Carol Castro, aos 42 anos, tem se adaptado às novelas verticais da Globo, produzidas para celular, e já se prepara para novos desafios após interpretar uma vilã. Apesar de não ter sido indicada ao Melhores do Ano, a atriz revela que prefere as séries no formato horizontal, destacando a flexibilidade que o modelo oferece para conciliar com sua vida pessoal.

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Como vários de seus colegas de emissora, Carol Castro, 42 anos, aderiu às novelas verticais da Globo, mais curtas e de baixo orçamento, produzidas para o celular. Recentemente, encarnou uma vilã e já se prepara para viver uma mocinha. “Costumo dizer que é como gravar um áudio em velocidade 2 do Whats­App”, compara ela, que andou queixosa por não ter sido indicada ao Melhores do Ano, prêmio que enaltece os destaques da programação. Dentre todos os formatos da grade, porém, o que Carol prefere mesmo são as séries, na velha e boa horizontal. “Consomem menos tempo, dá para ir ao médico, ficar com a filha, fazer outras coisas”, explica.

Com reportagem de Giovanna Fraguito, Nara Boechat e Tatiana Moura

Publicado em VEJA de 9 de outubro de 2026, edição nº 3016