Carlos Saldanha fala de filme brasileiro com potencial para temporada de premiações

Nascido e criado em Marechal Hermes, Zona Norte do Rio, o cineasta Carlos Saldanha, há mais de três décadas radicado em Nova York, é conhecido por trabalhos voltados ao público infantil, em filmes de sucesso mundial como Rio (2011) e A Era do Gelo (2002). Ele, porém, nunca se desconectou das raízes brasileiras. Acaba de dirigir 100 Dias, produção inspirada na histórica travessia realizada pelo navegador Amyr Klink, que em 1984 se tornou a primeira pessoa a cruzar sozinha o Atlântico Sul em um barco a remo.

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Com estreia marcada para 29 de outubro, exclusivamente nos cinemas, o longa aposta em uma combinação de aventura, emoção e drama psicológico para contar a história do navegador. O projeto vem sendo apontado como uma das produções brasileiras com potencial para ganhar destaque internacional na próxima temporada de premiações. Em um evento, acompanhado pela coluna GENTE, ele explicou a motivação para o projeto:

“O filme baseado no livro imediatamente me conectei. Falei: ‘olha se tiver que fazer um filme no Brasil e for o live action que seja esse’. Porque é um filme que tem os elementos que gosto da história, a emoção, é uma pessoa que admiro. São histórias que tem que ser contadas, são livros que tem que ser adaptados para tela grande pela própria experiência que tive lendo livros. As memórias, a visualização que tinha das situações, as baleias. Li o livro e entrava naquele imaginário. Quando veio essa proposta de fazer o filme achei sem dúvida uma oportunidade única, que não queria deixar passar”.

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