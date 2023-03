Carlos Bolsonaro usa pronome neutro para se referir a senador

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Carlos Bolsonaro, segundo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, usou as redes sociais na quarta-feira, 1, para comentar a manchete de uma reportagem que citava uma fala do senador Randolfe Rodrigues. “Trabalhamos para desarmar CPMI do 8 de Janeiro”, disse o líder do governo no Congresso, que trabalha para impedir instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar os atos de vandalismo de 8 de janeiro. O vereador Carluxo comentou: “Cê jure, menine?”, se referindo ao parlamentar no pronome neutro, em claro tom de deboche.

Cê jure, menine? — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) March 1, 2023