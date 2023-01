Carlos Bolsonaro sofre por não ver o pai após briga com Michelle

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A estadia de Jair Bolsonaro na Flórida tem feito mal a Carlos Bolsonaro, que não consegue mais ter a companhia física do pai, desde que ele saiu da presidência. Para piorar, como o clima com Michele Bolsonaro é impraticável, Carluxo ainda não visitou o progenitor nenhuma vez, desde que o ex-presidente se “refugiou” nos Estados Unidos. Ainda que esteja no mesmo país, só que no estado da Geórgia – desde a véspera do Natal – Carlos não suporta a ideia de cruzar os olhos com Michelle. São mais de 10 mil quilômetros separando pai e filho no mesmo país.

O 02 só deve regressar ao Brasil depois do carnaval. Até porque precisa cumprir mais dois anos de mandato na Câmara Municipal do Rio. Isso se a investigação por incitação aos atos terroristas do dia 8 não lhes obrigar a retornar antes do previsto.