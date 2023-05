Carlos Bolsonaro quebra promessa e irrita Michelle

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ele voltou. Há um mês o vereador Carlos Bolsonaro (PL) deixou que todos soubessem que estava fora das redes sociais do pai, se queixando de que não era reconhecido por tanto “empenho” no fogo cruzado da internet. Agora, com o ânimo renovado e após afagos de Bolsonaro, diz a quem possa ouvir que está mais ativo do que nunca na guerrilha digital. Quem não gostou nada dessa quebra de promessa foi a ex-primeira-dama Michelle, sempre incomodada com a forma com que Carluxo promove engajamentos.