Carlos Alberto de Nóbrega é hospitalizado em São Paulo

Carlos Alberto de Nobrega, 87, foi internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, nesta quinta-feira, 17. O apresentador foi diagnosticado com Covid-19. Segundo a esposa do humorista, Renata Domingues, ele começou a apresentar os sintomas no começo da semana, como tosse seca e febre alta. “Desculpem por não atender o telefone e não responder as mensagens no dia de hoje sobre a saúde de Carlos Alberto”, escreveu nas redes sociais. Na imagem compartilhada, o humorista aparece acamado e com máscara de proteção. Essa é a segunda vez que ele fica internado em decorrência da Covid-19. A primeira foi em 2021.

