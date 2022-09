Carlinhos Maia: A vida após assalto milionário

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O influencer e ator Carlinhos Maia chegou à Cidade do Rock nesta noite de domingo, 4, atraindo todos os flashes em sua direção na área VIP. Ele estava acompanhado do marido, também influencer, Lucas Guimarães. Os dois falaram com a coluna sobre o recente assalto ao apartamento do Nordeste, em que joias e outros objetos de valor foram furtados – mas já recuperados pela polícia.

“Só vou ficar um tempo fora do apartamento por uma questão de energia, mas não vou mudar minha vida por causa do assalto. Eu tenho que mostrar minha realidade, sou famoso, fazer o que? Não vou ficar mostrando pobreza. Vou mostrar a riqueza que faz parte da minha rotina”, disse Maia.

