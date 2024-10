Carlinhos Brown se joga na ‘sofrência’ em nova música

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Acostumado a ritmos que sacodem públicos por onde passa, o cantor e compositor Carlinhos Brown, 61 anos, lançou nesta sexta-feira, 4, a sua nova música Foi no Paredão, com influência do piseiro e da sofrência, em um feet com referências do estilo: Tierry, Silvanno Salles, Symone Morena e Amanda Santiago. Segundo Brown, a canção foi composta com Rafinha RSQ no verão de 2023 para o show Paredão com BaianaSystem, e faz menção aos paredões de som, grandes estruturas sonoras presentes em músicas das periferias brasileiras.

“O paredão é, na verdade, um espaço fortemente conceituador de moda, de novos estilos, de um caminho que a música brasileira toma. E mais, um estilo como este traz influências da bachata, timbalada. Todo esse processo grande latino que também venho desenvolvendo deságua neste conceito, que para mim traz de Bienvenido Granda a Nelson Gonçalves, passando por Ângela Maria e Célia Cruz . É um estilo que sempre esteve na linguagem popular, vamos dizer que é um bolero timbalado. Para lançar foi necessário contar com alguns dos maiores protagonistas deste estilo”, explica.